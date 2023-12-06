Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
408
Pen Tool
Ilustrações
28
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Plano de fundo do powerpoint
fundo ppt
fundo
fundo da apresentação
PowerPoint
papel de parede
textura
azul
natureza
apresentação
16:9
abstrair
fundo do slide
Sylwia Bartyzel
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Joanna Kosinska
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Lukas Blazek
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Woliul Hasan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Autumn Studio
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Shapelined
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Joanna Kosinska
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Woliul Hasan
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Joanna Kosinska
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Andrej Lišakov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sergei A
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nigel Hoare
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Patrick Shaun
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Patrick Tomasso
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ryan Kim
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Shuper
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Emmanuel Phaeton
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
N N
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Andre William
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗