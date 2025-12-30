Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
620
Pen Tool
Ilustrações
20
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Pós-apocalíptico
Pós-apocalíptico
apocalipse
abandonado
Distópico
Cidade Apocalíptica
pós-apocalíptico
escombro
natureza
cinza
destruição
Alex Shuper
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Quinn Korsune
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sander Copier
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jeffrey Hemsworth
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alexander Mils
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Max Ovcharenko
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dominik Lalic
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Liam Andrew
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Shuper
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Fabien TWB
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Efe Kekikciler
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Artur Matosyan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Shuper
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
LEAH NIKKO
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Clark Gu
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Max Bürgi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
paul campbell
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jaymon S
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Frederik Schönfeldt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗