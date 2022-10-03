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massa azeda
pão crocante
estilo de alimento
fotografia de alimento
panificação tradicional
Monika Grabkowska
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Louise Lyshøj
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Spring Fed Images
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Vicky Ng
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Slashio Photography
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Joanna Stołowicz
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Vicky Ng
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Dan Burton
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Karolina Grabowska
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Mona Baechler
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Spring Fed Images
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Yulia Khlebnikova
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Karolina Grabowska
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Victoria Druc
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Spring Fed Images
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Summer Time
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Anna Jakutajc-Wojtalik
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Franck Tourneret
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Victoria Druc
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Eric Prouzet
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