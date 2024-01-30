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Metropolitan
o museu metropolitano de arte
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arquitetura
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o met
Ny
Conheci
cinza
Alex Shuper
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Robert Bye
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Diane Picchiottino
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Mohamed Nohassi
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Georgia Sheridan
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Matthieu Joannon
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Clay LeConey
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Yilei (Jerry) Bao
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Onnuri Yi
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Nigel Hoare
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Alex Simpson
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Getty Images
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Yağız Can Özen
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ALEJANDRO POHLENZ
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Oleksii Ivashentsev
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