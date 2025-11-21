Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
4,5 mil
Pen Tool
Ilustrações
75
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Mini-ônibus
ônibus escolar
veículo
transporte
autocarro
marrom
escola
Ônibus amarelo
amarelo
janela
EUA
mesa
pátio da escola
Giulia Squillace
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Caleb Wright
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
softeeboy
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Marissa Lewis
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Giulia Squillace
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Trac Vu
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Paige song
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
chris robert
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mathias Reding
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
James Day
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Greg Garnhart
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Joshua Hoehne
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Giulia Squillace
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Matt Benson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Diane Picchiottino
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Evgenii Vasilenko
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Fujiphilm
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
james chan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Juan Carlos Becerra
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Diane Picchiottino
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗