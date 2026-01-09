Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
101
Pen Tool
Ilustrações
41
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Mãe triste
mulher triste
tristeza
mãe
choro
famílium
perigo
criança
bebê
sofrimento emocional
maternidade
solidão
triste
Toa Heftiba
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jenna Norman
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dekler Ph
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
🇸🇮 Janko Ferlič
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Blake Cheek
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ali Rizvi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
menachem weinreb
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
menachem weinreb
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Darrien Staton
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Julian Hanslmaier
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Janesca
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mateus Campos Felipe
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Robert Thiemann
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gustavo Alejandro Espinosa Reyes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Frank Flores
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Belle Maluf
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Georg Arthur Pflueger
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗