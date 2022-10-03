Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
2,6 mil
Pen Tool
Ilustrações
252
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Geléia de morango
compota
morango
alimento
compotum
frutum
vermelho
comida e bebida
estilo de alimento
Morango
doce
colher
Olivie Strauss
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Lucinda Hershberger
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Monika Grabkowska
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pedro Miguel Aires
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thomas Franke
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Natural Chef Carolyn Nicholas
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Merve Aydın
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jonathan Pielmayer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Olivie Strauss
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Fadya Azhary
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rebeca G. Sendroiu
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Laurene Gicquel
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Olivie Strauss
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
jonathan ocampo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Lienkie Kotze
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thomas Franke
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ben Stein
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Lienkie Kotze
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗