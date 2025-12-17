Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
5,8 mil
Pen Tool
Ilustrações
39
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Fundo metálico
fundo de metal
metálico
fundo
textura metálica
textura
padrão
cinza
pratum
plano de fundo metal
.3d
textura prateada
Alex Shuper
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kier in Sight Archives
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Valentin Salja
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Katie Harp
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Shuper
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mockaroon
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Katie Harp
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Martin Martz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Shuper
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Etienne Martin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tasha Kostyuk
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kier in Sight Archives
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Shuper
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Katie Harp
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Quezada
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Shuper
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Julia Maior
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Julia Maior
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗