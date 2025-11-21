Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
76
Pen Tool
Ilustrações
2
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Erva-mate
acasalar
Argentina
Londre
verde
neuquén |
grama
erva daninha
Fosco
beber
cinza
chá
Natalia Blauth
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mila
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Egor Komarov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alexandre Debiève
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Natalia Blauth
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Lucia Durdos
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Camila Seves Espasandin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alexandre Debiève
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Arseniy Kapran
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Camila Seves Espasandin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Camila Seves Espasandin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Dámaris Azócar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Lautaro Andreani
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jorge Zapata
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Egor Komarov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Egor Komarov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Egor Komarov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗