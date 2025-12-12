Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
909
Pen Tool
Ilustrações
0
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Choupo-tremedor
Aspen Colorado
árvore de álamo tremedor
esqui de aspen
Inverno de Aspen
Árvores de álamo tremedor
Colorado
Vail
sinos marrons
esqui
Bosque de Álamo
buraco de jackson
telureto
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chase Baker
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Prescott Horn
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Caleb Kastein
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Derek Baumgartner
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Simon Goetz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Caleb Kastein
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Adam Rinehart
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mike Scheid
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Adam Rinehart
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zetong Li
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nathan Anderson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
John Price
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Xuan Nguyen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tim Schmidbauer
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jay Nlper
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ricky Beron
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Donald Giannatti
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗