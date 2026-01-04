Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
987
Pen Tool
Ilustrações
37
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Células-tronco
Célula-tronco
Células
célula
médico
ciêncium
Saúde
investigação
laboratório
genética
biologium
Mariia Shalabaieva
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
CDC
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
FlyD
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
JSB Co.
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
masakazu sasaki
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mariia Shalabaieva
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Maria Kovalets
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tayfun Dikmen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bioscience Image Library by Fayette Reynolds
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Marek Piwnicki
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Planet Volumes
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Marija Zaric
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wolfgang Hasselmann
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗