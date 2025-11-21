Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
96
Pen Tool
Ilustrações
39
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Band-aid
band-aid
primeiros socorro
bandagem
Lesão
ajudar
gesso
bandagem adesiva
proteção
ferimentos lefe
médico
humano
Saúde
Joshua Earle
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
🇸🇮 Janko Ferlič
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Possessed Photography
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Joshua Earle
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Taisiia Stupak
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Luis Villasmil
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kaja Reichardt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Samantha Peralta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kaja Reichardt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Julia Zyablova
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Joshua Earle
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hoi An and Da Nang Photographer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hoi An and Da Nang Photographer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jeffrey F Lin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
CHUTTERSNAP
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hoi An and Da Nang Photographer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hoi An and Da Nang Photographer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗