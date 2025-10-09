Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
112
Pen Tool
Ilustrações
9
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Aloevera
aloe vera
Aloe
plantum
verde
aloe vera |
aloe vera plantum
natureza
folha
vegetação
botânica
planta verde
Allec Gomes
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ravi Kiran
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
IvanBE pratama
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Natalia Blauth
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
feey
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Allison Astorga
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
David Docil
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sujay Paul
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
krzhck
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Benoît Deschasaux
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sabrina Rizzo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Anita Austvika
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sabrina Rizzo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Richard Burlton
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Klara Kulikova
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗