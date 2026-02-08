Unsplash logo
Página inicial da Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Assine a Unsplash+
Entrar
Enviar uma imagem
A photo
Fotos
396
Pen Tool
Ilustrações
31
Mais
A copyright icon ©
Licença
Arrow down
Aspect ratio
Orientação
Arrow down
Unfold
Classificar por
Relevância
Arrow down
Filters
Filtros
Ímãs de geladeira
geladeira
Ímãs
Ímã
decoração do frigorífico
ímãs fotográfico
ímã
decoração
aprendizagem e desenvolvimento
jogo para criança
Número
aprendendo criança
Curated Lifestyle
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Walls.io
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Giulia Hetherington
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Squared.one
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Walls.io
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Curated Lifestyle
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jametlene Reskp
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Cong Wang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ardian Pranomo
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Point Normal
Para
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kristyna Squared.one
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Imagens patrocinadas
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pesquise imagens premium na iStock
| Pegue seu desconto agora
Carregar mais
Unsplash logo
Crie algo incrível
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Imagens patrocinadas
Ganhe 20% de desconto com o código UNSPLASH20
Ver mais na iStock ↗
Ver mais na iStock ↗