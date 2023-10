A Unsplash Inc. e suas afiliadas e subsidiárias (“Unsplash”, “nós” ou “nos/conosco”) comprometem-se a proteger sua privacidade e suas informações pessoais. A finalidade desta política de Privacidade (a “Política de Privacidade”) é informar você sobre nossas práticas de privacidade, inclusive como coletamos, usamos e divulgamos suas informações pessoais.

Esta Política de Privacidade aplica-se ao nosso site, aplicativos móveis e serviços relacionados (coletivamente, “Serviços da Unsplash”). Ao visitar, acessar ou usar os Serviços da Unsplash, você concorda com as políticas e práticas desta Política de Privacidade. Portanto, por favor leia com atenção. Se você não aceita quaisquer políticas ou práticas desta Política de Privacidade, não visite, acesse ou use os Serviços da Unsplash.

O que esta Política de Privacidade abrange?

Alterações na Política de Privacidade

A sua privacidade é importante para nós, portanto, seja você novo nos Serviços da Unsplash ou um usuário de longa data, dedique algum tempo para conhecer e se familiarizar com as nossas políticas e práticas. Fique à vontade para imprimir e manter uma cópia desta Política de Privacidade, mas entenda que nós nos reservamos ao direito de alterar qualquer uma de nossas políticas e práticas a qualquer momento. Mas não se preocupe, você sempre pode encontrar a versão mais recente desta Política de Privacidade aqui nesta página. Visitar, acessar ou usar os Serviços da Unsplash após qualquer alteração a esta Política de Privacidade é considerado como a sua aceitação de tais alterações. Você deve, portanto, ler esta Política de Privacidade periodicamente. Se você não concorda em vincular-se a esta Política de Privacidade, você não deve visitar, acessar ou usar os Serviços da Unsplash.

Informações pessoais que coletamos

As informações pessoais que coletamos sobre você podem incluir o seguinte. Em cada caso, nós identificamos as hipóteses e os fundamentos pelos quais nós nos embasamos para processar suas informações pessoais de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (“RGPD”):

Perfil da conta – quando você abre uma conta, podemos coletar seu nome, sobrenome, endereço de e-mail, nome de usuário e senha. Você também pode fornecer detalhes adicionais no perfil da sua conta, como foto do seu perfil, fotos, dados de localização, site pessoal, nome de usuário do Instagram, nome de usuário do Twitter e perfil do Facebook. Fundamentos legais pertinentes: desempenho do contrato, consentimento, interesses legítimos (para nos permitir realizar nossas obrigações e prestar nossos serviços);

Informações do dispositivo – informações coletadas automaticamente sobre o seu dispositivo, como hardware, sistema operacional, navegador, etc. Fundamentos legais pertinentes: interesses legítimos (para nos permitir oferecer o conteúdo e os serviços no site), consentimento, desempenho do contrato;

Informações de localização – informações coletadas automaticamente por meio de provedores de sistemas de análise para determinar sua localização, inclusive seu endereço de IP e/ou nome de domínio e qualquer página externa que encaminhou você até nós. Fundamentos legais pertinentes: interesses legítimos (para nos permitir oferecer o conteúdo e os serviços no site), consentimento, desempenho do contrato;

Informações de registro de servidor – informações geradas pelo uso dos Serviços da Unsplash automaticamente coletadas e armazenadas nos nossos registros de servidor. Isso pode incluir, entre outras, informações específicas do dispositivo, informações de localização, atividade do sistema e qualquer informação, interna e externa, relacionada às páginas da Unsplash acessadas por você. Fundamentos legais pertinentes: interesses legítimos (para nos permitir oferecer o conteúdo e os serviços no site), consentimento, desempenho do contrato;

Correspondência – informações fornecidas por você em correspondência, como quando você envia perguntas ou consultas, e com relação ao suporte contínuo ao cliente. Fundamentos legais pertinentes: interesses legítimos (para nos permitir realizar nossas obrigações e oferecer nossos serviços), consentimento, desempenho do contrato;

“Gateways” de pagamento - as informações de pagamento, como o número de seu cartão de crédito/débito ou de conta financeira, são fornecidas por meio de uma interface de túnel segura diretamente a um processador de pagamento terceirizado (Stripe) e não são acessíveis ou coletadas por nós. Para obter mais informações, consulte a Política de Privacidade da Stripe aqui.

A Unsplash também pode usar a prática padrão de colocar pequenos arquivos de dados chamados cookies, flash cookies, pixel tags ou outras ferramentas de rastreamento (“Cookies”) no seu computador ou em outros dispositivos usados para acessar os Serviços da Unsplash. Cookies são pequenas informações automaticamente armazenadas no navegador do seu dispositivo e que podem ser recuperadas por nós. O tipo de informação que coletamos inclui, entre outros, informações exclusivas de identificação de visitantes e informações relacionadas às suas preferências de uso. Usamos essas tecnologias para nos ajudar a reconhecer você como usuário e coletar informações sobre o uso dos Serviços da Unsplash, para personalizar melhor nossos serviços e conteúdo para você. Ao usar os Serviços Unsplash, você declara e concorda que podemos coletar e/ou transmitir os dados coletados para nossos prestadores de serviços terceirizados, como provedores de análise, os quais também podem fazer uso das tecnologias descritas acima. Observe que, se você bloquear ou excluir cookies, não poderá usar alguns ou todos os Serviços da Unsplash.

Como usamos as informações pessoais

Tomamos medidas para assegurar que apenas os funcionários que precisam acessar suas informações pessoais para cumprir suas obrigações profissionais tenham acesso a elas. Podemos usar as informações pessoais que coletamos para:

oferecer a você os Serviços da Unsplash, inclusive suporte ao cliente;

otimizar e aprimorar os Serviços da Unsplash, inclusive para desenvolver novos produtos, serviços, recursos e funcionalidades;

responder a consultas e outras solicitações;

oferecer a você informações que, na nossa opinião, possam ser do seu interesse, inclusive no que diz respeito aos nossos produtos e serviços;

monitorar o uso dos Serviços da Unsplash, inclusive a realização de verificações de segurança automáticas e manuais;

entender e analisar as tendências de uso e preferências dos nossos usuários;

criar dados de relatórios agregados e anonimizados sobre os Serviços da Unsplash;

investigar ações judiciais;

realizar tais propósitos para os quais podemos obter consentimento de tempos em tempos; e

realizar outros objetivos que possam ser permitidos ou exigidos por lei.

Como compartilhamos informações pessoais

Podemos divulgar suas informações pessoais para autoridades policiais e entidades governamentais quando exigido por lei ou por acreditar de boa-fé de que tal ação é necessária para cumprir as leis pertinentes, em resposta a uma ordem judicial, intimação judicial ou outra intimação ou mandado das autoridades, ou para de outra forma cooperar com autoridades legais ou outros órgãos governamentais. Também podemos divulgar suas informações pessoais a terceiros no caso de qualquer reorganização, fusão, venda, joint venture, cessão, transferência ou outra alienação potencial ou concluída de todo ou parte de nossos negócios.

Contamos com prestadores de serviços terceirizados para prestar uma variedade de serviços em nosso nome, como verificação de identidade, detecção de fraude ou ameaças de segurança, suporte técnico ou por telefone, processamento de cartão de pagamento, serviços de hospedagem e armazenamento ou processamento de dados, e podemos transferir suas informações pessoais para nossos prestadores de serviços para essas finalidades. Os prestadores de serviços terceirizados têm acesso e podem coletar informações pessoais apenas conforme necessário para desempenhar suas funções, e não têm permissão para compartilhar ou usar as informações para qualquer outro propósito.

Ao divulgarmos as suas informações pessoais para terceiros, tomamos as medidas cabíveis para assegurar que as regras estabelecidas nesta Política de Privacidade sejam cumpridas e que esses terceiros ofereçam garantias suficientes para implementar as devidas medidas técnicas e organizacionais para proteger as suas informações pessoais.

Segurança da informação

Levamos a sua privacidade muito a sério, por isso implementamos medidas de segurança físicas, organizacionais e tecnológicas, para proteger suas informações pessoais contra perda ou roubo, acesso não autorizado, divulgação, cópia, uso ou modificação. Mais especificamente, criptografamos o site da Unsplash com SSL; revisamos periodicamente as práticas de coleta, armazenamento e processamento das informações, bem como restringimos o acesso às suas informações com base na necessidade de conhecimento de nossos funcionários, fornecedores e agentes sujeitos a obrigações contratuais de confidencialidade rigorosas e que podem ser punidos ou demitidos se não cumprirem essas obrigações.

Além disso, nosso processador de pagamentos terceirizado, Stripe, criptografa as informações de seu cartão de crédito e as armazena em um local seguro, que pode ser acessado apenas por pessoal autorizado.

Apesar da medida descrita acima, nenhum método de transmissão ou armazenamento de informações é 100% seguro ou isento de erros, por isso, infelizmente, não podemos garantir a segurança absoluta. Caso você tenha motivos para acreditar que sua interação conosco não é mais segura (p. ex., se acreditar que a segurança de qualquer informação fornecida por você foi comprometida), entre em contato conosco imediatamente, usando as informações para contato na seção “Contato” abaixo.

Retenção de informações pessoais

Usaremos, divulgaremos ou reteremos suas informações pessoais somente pelo tempo necessário para cumprir os propósitos para os quais essas informações pessoais foram coletadas e conforme permitido ou exigido por lei.

Direitos relacionados às suas Informações pessoais

Sob certas circunstâncias e de acordo com o RGPD ou outras leis de proteção de dados pertinentes, você tem os seguintes direitos:

Acesso – perguntar se estamos processando informações e, se estivermos, solicitar acesso às suas informações pessoais. Isso permite que você receba uma cópia das informações pessoais que mantemos e algumas outras informações sobre você;

Correção – solicitar a correção de informações pessoais incompletas ou imprecisas sobre você;

Exclusão – pedir para excluirmos ou removermos suas informações pessoais em determinadas circunstâncias. Há certas exceções em que podemos recusar uma solicitação de exclusão, por exemplo, quando as informações pessoais forem necessárias para o cumprimento da lei ou em relação a reivindicações judiciais;

Restrição – pedir para suspendermos o processamento de suas informações pessoais, por exemplo, para estabelecer a precisão das informações pessoais ou o motivo do processamento;

Transferência – solicitar a transferência de certas informações pessoais para outra parte;

Objeção – contestar nosso processamento de informações pessoais com base em um interesse legítimo (ou de terceiros) ou para fins de marketing direto. No entanto, podemos ter o direito de continuar processando informações em certas circunstâncias;

Decisões automatizadas – contestar qualquer decisão automatizada tomada quando tiver um efeito jurídico ou similar significativo e pedir sua reconsideração; e

Consentimento – retirar seu consentimento, quando estivermos processando informações pessoais com consentimento.

Você também tem o direito de fazer uma reclamação junto a uma autoridade supervisora de proteção de dados, em particular no País (conforme definido abaixo) em que você resida normalmente, onde estamos localizados ou onde ocorreu a suposta violação da lei de proteção de dados.

Para exercer qualquer um desses direitos, entre em contato conosco conforme estabelecido na seção “Contato”.

Marketing direto

De acordo com as leis e regulamentos vigentes, podemos enviar materiais de marketing direto para promover serviços, produtos, instalações ou atividades a você usando informações coletadas de você. Caso você não queira mais receber nossas comunicações de marketing, pode optar por não recebê-las clicando no link “cancelar recebimento”, na parte inferior dos e-mails enviados por nós. Você também pode cancelar o recebimento entrando em contato conosco diretamente, usando as informações para contato na seção “Contato” abaixo. Faremos o possível para responder imediatamente à sua solicitação de cancelamento, mas pedimos que você nos dê um tempo razoável para processar a sua solicitação. Nós não forneceremos suas informações a terceiros para fins de marketing direto ou outros fins não relacionados sem o seu consentimento por escrito.

Observe que, se você optar por não receber comunicações de marketing, ainda poderemos precisar enviar comunicações sobre o seu uso de nossos produtos ou serviços, ou outros assuntos, sujeitos às leis e regulamentos aplicáveis.

Transferência de dados

Suas informações pessoais podem ser armazenadas e processadas em qualquer país, província ou estado (individualmente, “País”) onde temos instalações ou nos quais contratamos prestadores de serviços terceirizados. Como resultado, suas informações pessoais podem ser transferidas para países fora do seu país de residência, os quais podem ter regras de proteção de dados diferentes das do seu país. Embora essas informações estejam fora do seu país, elas estão sujeitas às leis do país em que são mantidas, e podem estar sujeitas à divulgação aos governos, tribunais, autoridades policiais ou órgãos regulatórios desse outro país, de acordo com as leis do país em questão. No entanto, nossas práticas relativas às suas informações pessoais continuarão a ser regidas por esta Política de Privacidade e, se aplicável, estaremos em conformidade com as exigências do RGPD sobre fornecer a devida proteção para a transferência de informações pessoais da UE/EEE para outros países.

Sites e serviços de terceiros

Esta Política de Privacidade aplica-se apenas aos Serviços da Unsplash, bem como não se estende a sites, produtos ou serviços oferecidos por terceiros. Nós não assumimos a responsabilidade pelas práticas de privacidade desses terceiros, e recomendamos que você revise todas as políticas de privacidade de terceiros antes de usar sites, produtos ou serviços de terceiros.

Privacidade de menores de idade

Os Serviços da Unsplash não são direcionados a menores de idade (menores de 13 anos nos EUA e Reino Unido ou 16 anos se você mora no Espaço Econômico Europeu), bem como não coletamos, de forma intencional, informações pessoais de menores de idade sem o consentimento dos pais. Se tomarmos ciência de que informações pessoais de menores de idade foram coletadas nos Serviços da Unsplash sem o consentimento verificável dos pais, tomaremos as devidas medidas para excluir essas informações. Caso você seja pai ou responsável e descobrir que seu filho menor de idade forneceu informações pessoais, poderá nos informar conforme estabelecido na seção “Contato” e solicitar a exclusão das informações pessoais desse menor de nossos sistemas.

Entre em contato conosco

Para qualquer dúvida ou comentário sobre esta Política de Privacidade ou suas informações pessoais, para fazer uma solicitação de acesso ou correção, para exercer quaisquer direitos em questão, para fazer uma reclamação ou obter informações sobre as nossas políticas e práticas no que diz respeito a qualquer prestador de serviços fora do Canadá, você pode entrar em contato com o nosso Responsável por questões relacionadas a Privacidade no privacy@unsplash.com.

Esta Política de Privacidade foi atualizada em 12 de setembro de 2022.