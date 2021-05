Kong cafe, đây là một quán cà phê địa phương ở đà lạt. quán được thiết kế theo phong cách vintage, có hướng nhìn ra những đồi núi. bạn sẽ thấy được mây trời, một cách nhẹ nhàng và êm ái. bức hình này chụp bản hiệu của quán. trông dễ thương đúng không? 252/5000 Kong cafe, this is a local cafe in Dalat. The shop is designed in a vintage style, overlooking the hills. You will see the clouds of the sky, gently and smoothly. This picture shows the shop's sign. looks cute right?