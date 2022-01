Il ponte dei Sospiri, del XVII secolo, è il ponte che collega Palazzo Ducale con il Palazzo delle Prigioni, il primo edificio al mondo ad essere costruito espressamente per questo scopo. The Bridge of Sighs, from the 17th century, is the bridge that connects the Doge's Palace with the Palazzo delle Prigioni, the first building in the world to be built specifically for this purpose.