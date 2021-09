Free photo of a view over the Amsterdam old canal Rechtboomsloot in Amsterdam with reflections from the sky light in the water with many small bridges over the canal water. Picture of 3 April 2020; urban photography of The Netherlands. In Dutch: gratis foto van de Amsterdamse gracht Rechtboomsloot met reflecties van het daglicht uit de lucht op het water. Foto 3 april 2020; stads-fotografie, Fons Heijnsbroek.