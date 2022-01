Rio terrà dei assassini. Si tratta di un antico canale interno, detto rio, che in seguito è stato interrato (ecco perché “rio terrà“). Si tratta di una calle che al tempo era molto cupa e si prestava a possibili tentativi di aggressione. Rio will have killers. It is an ancient internal canal, called rio, which was later buried (this is why "rio terra"). It is a street that at the time was very dark and lent itself to possible attempts at aggression.