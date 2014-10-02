Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Jordan McQueen
jordanfmcqueen
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
wooden dock on ocean during golden hour
Tranquil lake at dusk
Calendar outlined
Published on
October 2, 2014 (UTC)
Safety
Free to use under the
Unsplash License
sunset
sea
sunrise
sun
trees
calm
morning
brown
peaceful
outdoors
coast
dock
pier
setting
lake shore
waterside
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20