Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Verne Ho
verneho
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
woman walking on street near red Masse Hall during daytime
Massey Hall entrance
Calendar outlined
Published on
June 28, 2015 (UTC)
Camera
FUJIFILM, X-T1
Safety
Free to use under the
Unsplash License
woman
city
building
dark
street
canada
walking
door
toronto
brown
theatre
doors
ontario
sidewalk
hall
side walk
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20