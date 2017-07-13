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Joan Carles
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woman standing on rock formation near shoreline
Mallorca
A map marker
Alcúdia, Illes Balears, Espanya
Calendar outlined
Published on
July 13, 2017 (UTC)
Camera
Sony, F8331
Safety
Free to use under the
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sea
clouds
cloud
grey
silhouette
horizon
coast
seascape
body of water
beacon
beach
outdoors
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