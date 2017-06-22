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Nature
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waterfalls aerial shot
Seljalandsfoss
A map marker
Seljalandsfoss Waterfall, Iceland
Calendar outlined
Published on
June 22, 2017 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark IV
Safety
Free to use under the
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iceland
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