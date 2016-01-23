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snow covered mountain under starry sky
Kanchenjunga South Peak
A map marker
Kanchenjunga South Peak, India
Calendar outlined
Published on
January 23, 2016 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D5200
Safety
Free to use under the
Unsplash License
blue
winter
outdoor
night sky
snow
night
stars
grey
hiking
star
peaks
india
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