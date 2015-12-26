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Shabnam Damirova
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snow covered mountain during daytime
Chairlift on foggy mountain
A map marker
Shahdag Mountain Resort, Azerbaijan
Calendar outlined
Published on
December 26, 2015 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D3100
Safety
Free to use under the
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winter
snow
white
grey
purple
ski
cold
trail
cloudy
ski lift
ridge
chairlift
azerbaijan
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