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Isaac Viglione
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snow covered brown wooden house near trees
Forest log cabin in snow
A map marker
Lake Louise, Canada
Calendar outlined
Published on
January 27, 2016 (UTC)
Camera
FUJIFILM, X100T
Safety
Free to use under the
Unsplash License
forest
house
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