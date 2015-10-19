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Matteo Paganelli
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silhouette photo of man riding skateboard on skateboard ramp field
Venice Beach Skatepark
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Venice Beach and Boardwalk, Los Angeles, United States
Calendar outlined
Published on
October 19, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 1100D
Safety
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