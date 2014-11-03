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Marta Esteban Fernando
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silhouette of two person on hill
Two people on a hilly stroll
Calendar outlined
Published on
November 3, 2014 (UTC)
Camera
Canon, EOS 1100D
Safety
Free to use under the
Unsplash License
grass
field
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