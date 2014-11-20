Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Casey Fyfe
caseyfyfe
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
silhouette of mountain
Snowy mountains in autumn
Calendar outlined
Published on
November 20, 2014 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D810
Safety
Free to use under the
Unsplash License
forest
flowers
dark
mountains
outdoor
clouds
snow
trees
brown
storm clouds
cloudy
stormy sky
storm cloud
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20