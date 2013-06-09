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shallow focus photography of green grass
Windswept meadow
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Published on
June 9, 2013 (UTC)
Camera
FUJIFILM, X-E1
Safety
Free to use under the
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blue
green
trees
grass
calm
field
countryside
meadow
blur
outdoors
ground
macro
grass background
seeds
blurred background
turf
breeze
depth of field
micro
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