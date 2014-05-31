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shallow focus phot of vintage camera
Antique filming equipment
Calendar outlined
Published on
May 31, 2014 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark II
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