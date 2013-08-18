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shadow field of field photography of grass field \
Grass tuft in the afternoon
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August 18, 2013 (UTC)
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