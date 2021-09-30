经过时间的沉淀,社会的进步,社会人获得了不同程度的新时代进化,不管从抵抗力还是对新事物的接受程度上,有一点可能大家没有发现,其实我们的内心也变得逐渐强大或者脆弱敏感,大大小小的心理诊所也像雨后春笋一般不断涌出,但毕竟是新事物,能有这意识去的人还是在少数,毕竟大部分人,更“关心”别人而很少问自己,总感觉别人才是自己的镜子,而非镜中的自己.这样反而不容易增强心理承受力. 这让我想起以前的一个场景:多年以前,我很喜欢去这海边的城市,在那信号塔塔旁,这位大叔总是没日没夜的站在那边,边抹泪边细数失去的所有..很多人会赶过安慰他,生怕他想不开一跃而下。 渐渐的遇见这样的事，大家见怪不怪了，唯有我们这样的“好事”者才会去安慰他,告诉他:“时间会改变一切,每个人都应有重头再来的心态,要放下曾经心灵建起的围墙,唯有放下跨不过的事情,才有从头再来的机会,这样你能发现身边依旧处处有阳光,只要记住过去美好的回忆，即使眼下失去了所有的希望,还是会觉得明天会更好.” 到如今，“好事者”都越来越少了,偶尔遇见的人会从兜里掏出手机,拍完后事不关己地离开，边走边发朋友圈去了。 或许所谓的“心灵承受力”和胶片是一样的:唯有通过时间的沉淀,穿越了黑盒的保护…胶片(心灵承受力)慢慢的在银盐(时间)中洞悉到了故事(希望)的存在.