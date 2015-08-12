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Lili Popper
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road on mountain top aerial photography
Road among California hills
A map marker
California, United States
Calendar outlined
Published on
August 12, 2015 (UTC)
Camera
SONY, NEX-5N
Safety
Free to use under the
Unsplash License
forest
green
mountains
road
trees
street
scenery
path
journey
woods
hill
valley
view
mountain road
panorama
california
united states
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