Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Todd Quackenbush
toddquackenbush
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
red flowers
Orange lilies
A map marker
Branbury State Park, Salisbury, United States
Calendar outlined
Published on
July 26, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark II
Safety
Free to use under the
Unsplash License
flower
flowers
plant
orange
field
plants
lily
brown
outdoors
lilies
vermont
lillies
united states
salisbury
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20