Non Georgette, ce n’est plus de ton âge le manège! Le Carrousel de Royan, appelé aussi 1880, est une institution pour les enfants, entre la plage, le port et les immeubles du Front de mer. Il est à 2 étages, très coloré et parfaitement entretenu. Ce sont essentiellement des chevaux, certains tirant un carrosse, et une toupie. Le fronton représente un diaporama des sites charentais: Oléron, La Rochelle, Saintes ...