Free photo of Amsterdam city - a look-through view from the dark tunnel to the light at the crossing and the old brickstone ware-house. Under its gate a long bridge follows to Java-eiland. Urban photography of The Netherlands by Fons Heijnsbroek; January 2017. Dutch: Foto Amsterdam - een doorkijk door de tunnel onder het spoor. In het licht voorbij het kruispunt staat het bakstenen pakhuis De Zwijger. Door de onderdoorgang die daaronder werd gemaakt, is nu de Jan Schaeferbrug zichtbaar en bereikbaar, die doorloopt naar Java-eiland. Foto van Amsterdam, januari 2017.