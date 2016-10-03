Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Pineapple Supply Co.
pineapple
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
pineapple fruit
Pineapple on counter
A map marker
Scott Webb Photography, London, Canada
Calendar outlined
Published on
October 3, 2016 (UTC)
Camera
SONY, ILCE-7M2
Safety
Free to use under the
Unsplash License
wallpaper
fruit
grey
marble
pineapple
golden
flatlay
overhead
summer wallpapers
summer backgrounds
food
london
plant
canada
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20