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Slav Romanov
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pine trees under clouds near rock mountains
Fog around a Yosemite summit
A map marker
Yosemite National Park, United States
Calendar outlined
Published on
March 4, 2016 (UTC)
Safety
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blue
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yosemite national park
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