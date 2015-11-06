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Jeroen Verbaas
jeroenverbaas
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photography of white sky
Coastline view from a plane
A map marker
Miami Beach, United States
Calendar outlined
Published on
November 6, 2015 (UTC)
Camera
Apple, iPhone 6 Plus
Safety
Free to use under the
Unsplash License
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