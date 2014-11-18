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photo of two black cameras
Vintage cameras
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Published on
November 18, 2014 (UTC)
Camera
Panasonic, DMC-GF1
Safety
Free to use under the
Unsplash License
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