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Aaron Burden
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Photos
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Food & Drink
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Health & Wellness
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photo of corn field
Corn Harvest
Calendar outlined
Published on
October 21, 2015 (UTC)
Camera
Panasonic, DMC-GX1
Safety
Free to use under the
Unsplash License
food
autumn
plant
fall
wellness
farm
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