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photo of clouds covering mountain
Foggy mountain village
Calendar outlined
Published on
May 18, 2015 (UTC)
Camera
LG Electronics, LG-D855
Safety
Free to use under the
Unsplash License
forest
mountains
clouds
snow
trees
cloud
grass
grey
field
village
houses
hike
mountain view
woodland
cloudy
fogg
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