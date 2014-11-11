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Ana Filipa Neves
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photo of canyon
Green valley in the canyon
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Published on
November 11, 2014 (UTC)
Safety
Free to use under the
Unsplash License
forest
mountains
trees
rock
scenic
rocks
valley
grand canyon
outdoors
dust
canyon
oasis
zion national park
wide
dry
angels landing
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