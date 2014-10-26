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Chetan Menaria
chetanmenaria
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person welding black metal part
Welder at work
Calendar outlined
Published on
October 26, 2014 (UTC)
Camera
FUJIFILM, FinePix AX650
Safety
Free to use under the
Unsplash License
work
fire
hot
industrial
metal
welding
craft
plate
gloves
burn
metal work
solder
art
painting
fireplace
forge
hearth
weaponry
ammunition
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