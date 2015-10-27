Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Noah Rosenfield
noah2199
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
person walking on road
Person walking on a sidewalk
A map marker
Marrakesh, Morocco
Calendar outlined
Published on
October 27, 2015 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D3000
Safety
Free to use under the
Unsplash License
city
road
pattern
street
grey
urban
walking
lonely
old
tiles
empty
gap
sidewalk
stripes
pavement
squares
pavers
pyjamas
striped
morocco
Backgrounds
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20