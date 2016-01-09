Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Mārtiņš Zemlickis
mzemlickis
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
person walking on field of snow
Tall pines in the winter
Calendar outlined
Published on
January 9, 2016 (UTC)
Safety
Free to use under the
Unsplash License
forest
man
winter
snow
trees
white
grey
woods
walk
cold
hike
trekking
pine
latvia
frozen
riga
trek
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20