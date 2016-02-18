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Ludde Lorentz
luddelorentz
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person holding digital camera
Photo time
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Götgatan, Stockholm, Sweden
Calendar outlined
Published on
February 18, 2016 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark II
Safety
Free to use under the
Unsplash License
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