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pathway near red grass during daytime
A flowing winter stream
Calendar outlined
Published on
February 22, 2016 (UTC)
Safety
Free to use under the
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winter
mountains
snow
trees
grass
river
lake
rock
outdoors
cliff
pine tree
montana
stream
pine trees
outside
creek
evergreens
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