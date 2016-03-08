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ocean wave under cloudy sky during day time
Blue Cityscapes
A map marker
Rio de Janeiro, Brazil
Calendar outlined
Published on
March 8, 2016 (UTC)
Camera
Canon, EOS Kiss X4
Safety
Free to use under the
Unsplash License
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